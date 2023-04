Ruba cibo al "Cuore Adriatico" e dà un pugno: denunciato

di Giorgio Giannaccini

Un operaio 40enne di Corridonia sarebbe entrato all’interno di un supermercato della città e presto avrebbe rubato dei generi alimentari. Ma, una volta uscito da lì, è stato fermato da un addetto alla sicurezza e in breve sarebbe cominciata una violenta scazzottata, finché sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118. Alla fine, l’uomo è stato identificato dai militari e adesso dovrà rispondere all’accusa di rapina impropria. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, a Civitanova. Intorno alle 19, il 40enne si è diretto nel centro commerciale "Cuore Adriatico", in via San Costantino, e quindi è entrato nel supermercato. A quel punto lui avrebbe arraffato dagli scaffali del cibo già pronto (per un valore economico abbastanza misero), pensando di non esser stato notato da nessuno. Peccato che un addetto alla sicurezza, in borghese, ha iniziato a tenerlo d’occhio, vedendo le sue mosse a dir poco sospette. Qualche minuto dopo il 40enne è uscito dal supermercato arrivando nell’area parcheggio del centro commerciale, senza però rendersi conto che l’addetto alla sicurezza lo stava seguendo da tempo. E proprio là l’addetto alla sicurezza gli sarebbe andato incontro, cercando di bloccare il 40enne. Sarebbero così volati prima degli spintoni, fino a quando avrebbero dato vita a una violenta zuffa. Davanti a quella scena, delle persone che si trovavano nel parcheggio avrebbero diviso i due uomini e, al contempo, sono stati chiamati i carabinieri del nucleo radiomobile e anche l’ambulanza del 118. Ad avere la peggio è stato l’addetto alla sicurezza, che è stato trasportato al pronto soccorso di Civitanova (in codice verde), rimediando una prognosi di qualche giorno per i colpi subiti. Quanto al 40enne, i carabinieri lo hanno denunciato per il reato di rapina impropria aggravata.

(nella foto Cristian Mucci, comandante della compagnia dei carabinieri di Civitanova)