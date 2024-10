Ruba contanti a un’anziana: bloccato li restituisce

Ruba i soldi dalla borsa di un’anziana ma sentitosi braccato li restituisce e fa perdere le proprie tracce. È quanto avvenuto ieri, intorno alle 13, in via Duca degli Abruzzi. Un’anziana aveva appena effettuato un prelievo di circa 400 euro all’ufficio postale quando all’uscita un uomo che evidentemente ne aveva studiato i movimenti le ha sfilato dalla borsa la busta contenente il denaro ed è scappato.

La donna ha così allertato l’attenzione dei passanti ed una ragazza presente sul posto, dopo aver riconosciuto il ladro, è riuscita a rintracciarlo. Nei pressi della chiesa di Cristo Re, il ragazzo si è liberato di tutto il maltolto che è stato recuperato dalla proprietaria ma è ovviamente scappato capendo che da lì a poco sarebbero arrivati gli agenti del Commissariato. Un’auto della Polizia è giunta infatti in via Duca degli Abruzzi, ma a quel punto del ragazzo non vi era più traccia, mentre l’anziana derubata ha potuto dare agli agenti la propria versione dei fatti.

f. r.