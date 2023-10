Ruba dalle cassette di due chiese, ladro di offerte nei guai

Morrovalle, 9 ottobre 2023 - È stato identificato e denunciato dai carabinieri di Morrovalle il ladro delle offerte. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, nei giorni scorsi aveva scassinato le cassette di due chiese del territorio, arraffando le offerte dei fedeli per un bottino di circa 150 euro. Sempre nel fine settimana, i carabinieri di Porto Recanati hanno individuato e denunciato un napoletano residente da tempo nella provincia di Macerata, che, unitamente ad un complice in corso di identificazione, si è introdotto in una chiesa cercando di rubare le offerte.

Invano: era stato scoperto e messo in fuga dall’arrivo del parroco. È scattata la denuncia per la violazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Porto Recanati, a cui era sottoposto per altri episodi simili in quel territorio.