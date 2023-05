Ruba gasolio, denunciato 63enne Nei guai donna ubriaca e molesta

Controlli tra Civitanova e Porto Recanati, servizio straordinario dei carabinieri nelle notti di sabato e domenica. Denunciati un romeno ladro di carburante, un civitanovese che circolava con un manganello telescopico e dell’hashish in tasca, un fiorentino per aver violato il provvedimento del foglio di via obbligatorio e multata una sudamerica ubriaca che molestava i clienti in un bar. In tutto 90 i veicoli controllati, 179 le persone identificate, 35 le violazioni accertate al Codice della strada, per mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo alla guida del cellulare, assenza di revisione o copertura assicurativa, reato accompagnato dal fermo amministrativo di quattro auto e un ciclomotore.

Un 19enne civitanovese è stato sorpreso sul lungomare di Porto Potenza con un manganello telescopico di metallo e un grammo di hashish, denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti.

Dovrà rispondere invece di furto aggravato un 63enne romeno, residente nel fermano, sorpreso a prelevare dal serbatoio di un mezzo dell’azienda di trasporti in cui lavora due taniche di gasolio (40 litri), all’insaputa dei proprietari.

Una quarantenne sudamericana è stata sanzionata per ubriachezza molesta. Infastidiva i clienti di un bar di Porto Recanati inveendo contro tutti ed è stato necessario l’intervento del 118 per il trasporto al pronto soccorso di Civitanova.

Un fiorentino residente in provincia di Ancona è stato sorpreso a Porto Recanati nonostante destinatario di foglio di via obbligatorio per tre anni emesso dal Questore di Macerata nel 2020. Si è preso una denuncia.

Infine, quattro violazioni accertate nei confronti di soggetti sorpresi alla guida in stato di ebrezza: un 36enne di Loreto in sella allo scooter a Porto Recanati con un tasso alcolemico superiore a 1.70 gl, un 31enne civitanovese al volante dell’auto sempre a Porto Recanati con un tasso etilico superiore a 0.90, infine due 22enni, una fermana e una civitanovese, ciascuna alla guida della propria macchina e con tasso rispettivamente superiore a 1.30 e 1.40. A tutti ritirate le patenti, trasmesse alla Prefettura per i provvedimenti di sospensione.

l. c.