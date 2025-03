Ruba le grondaie alla compaesana

Un quarantenne di Pieve Torina è stato denunciato per furto aggravato ai danni di una compaesana di 61 anni. L’uomo è stato accusato di aver rubato grondaie di rame dalla sua casa inagibile.

I militari della stazione carabinieri di Pieve Torina, a seguito di attività investigativa, sono arrivati a individuarlo. Le indagini sono state avviate dopo che la sessantunenne ha sporto denuncia alla caserma per il furto delle grondaie, subìto alcuni giorni prima, nella sua abitazione terremotata. Le indagini condotte dai militari e gli accertamenti effettuati tramite le banche dati a disposizione delle forze dell’ordine hanno permesso di risalire e identificare il quarantenne. Avrebbe rubato le grondaie in rame smontandole dall’immobile inagibile. Dopo la denuncia per il furto, il quarantene dovrà risponderne in tribunale. Purtroppo i furti di grondaie e discendenti sono molto frequenti ai danni delle case terremotate del cratere, per via del valore del rame.