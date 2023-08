Ruba le offerte dei fedeli: 44enne nei guai

di Lucia Gentili

Ruba parte delle monete all’interno della cassettina destinata alle offerte dei fedeli. Ma viene rintracciato poco dopo nei pressi della chiesa. E incastrato dalle telecamere. Oltre alla denuncia, non potrà fare ritorno in città per i prossimi tre anni. È avvenuto sabato scorso; il personale del comando della Compagnia dei carabinieri di Tolentino ha ricevuto la segnalazione di un furto all’interno della basilica di San Nicola.

L’autore, un quarantaquattrenne senza fissa dimora, è stato fermato nelle vicinanze dell’edificio e sottoposto a controllo e perquisizione. È stato trovato dai militari in possesso di un metro, di nastro biadesivo e di un cacciavite (oltre a un po’ di euro in contanti).

Dalle immagini di videosorveglianza della struttura religiosa è stato possibile notare che il quarantaquattrenne aveva utilizzato il flessometro (metro a nastro) con il biadesivo proprio per pescare le monete dalla cassetta delle offerte. Gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio (anche di analogo tipo), lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto e possesso di strumenti di effrazione.

A richiesta del nucleo operativo radiomobile di Tolentino, il questore di Macerata Luigi Silipo ha emesso il divieto di ritorno nel Comune per tre anni nei confronti dell’indagato. E i militari della Compagnia, sotto la direzione del maggiore Giulia Maggi, hanno notificato il provvedimento.