Ruba nei negozi a Montecosaro: 25enne finisce in carcere

Era diventato l’incubo dei commercianti a Montecosaro un venticinquenne di Montegranaro autore, sulla base delle indagini condotte dai carabinieri, di otto furti messi a segno tra i mesi di febbraio e di luglio scorsi. Tutte le razzie sono state commesse nella frazione Scalo, dove si recava in trasferta confezionare i suoi ripetuti blitz. Per sei mesi ha portato avanti le sue scorribande, ma adesso è finito dietro le sbarre. I militari della caserma di Montecosaro hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata nei confronti del giovane, che è stato accompagnato nel carcere di Montacuto. Elementi acquisti dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza e attività di indagine classiche hanno permesso ai carabinieri di identificarlo e di recuperare anche parte della refurtiva, consistente in attrezzatura da lavoro, biciclette elettriche e motociclette e anche denaro, sottratti negli otto negozi che aveva ripulito. Il materiale rintracciato è già stato restituito ai legittimi proprietari. Al venticinquenne, oltre ai furti aggravati sono stati contestati anche i reati di ricettazione e di violazione degli obblighi di una misura di prevenzione cautelare a suo carico. Tirano un sospiro di sollievo i commercianti di Montecosaro Scalo.