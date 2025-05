Ruba pesce e contanti. Individuato con le telecamere

Ruba alcune cassette di pesce del valore di circa 600 euro, e denaro in contanti: nei guai un 29enne. Al termine delle indagini, i militari della stazione di Civitanova hanno denunciato per furto aggravato un cittadino tunisino di 29 anni, senza fissa dimora. Le indagini svolte dai carabinieri hanno permesso di accertare che il 29enne tunisino, durante la notte del 12 e 15 maggio scorsi, aveva rubato alcune cassette di pesce per un valore di circa 600 euro, dall’interno dell’ingrosso di prodotti ittici. Poi, qualche giorno dopo, aveva fatto irruzione nello stabilimento balneare Raphael Beach, sul lungomare sud, dopo aver forzato una porta dalla parte della spiaggia. Una volta dentro, aveva rubato denaro e prodotti alimentare, per un valore complessivo di circa 300 euro.

L’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della zona si è rilevata determinante ed ha consentito ai militari di individuare ed identificare, come autore dei due furti, il 29enne tunisino, che è stato denunciato per furto aggravato.