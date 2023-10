Ruba portafoglio a Camerino: denunciato 40enne

Approfittando della confusione in un noto locale di Camerino, aveva rubato il portafoglio di una donna. Purtroppo per lui, un pluripregiudicato foggiano di quarant’anni, operaio edile impegnato nella ricostruzione post sisma, all’interno del locale erano presenti anche dei carabinieri. Il fatto è successo qualche giorno fa. Sebbene quella sera fossero liberi dal servizio, non appena saputo cosa era successo i militari hanno avviato immediatamente le indagini. E con l’aiuto delle telecamere a circuito chiuso nel locale, sono riusciti subito a ricostruire l’accaduto, individuando il responsabile del furto, identificandolo e denunciandolo. Per il foggiano inoltre è scattata la richiesta di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Camerino. Ora dunque il 40enne non solo dovrà rispondere della sottrazione, ma non potrà rimettere piede in città per un anno.