Ruba una bicicletta davanti alla stazione

Mani in tasca, si avvicina disinvolto alla rastrelliera del parcheggio per le biciclette posizionata davanti alla stazione ferroviaria, si guarda intorno e appena si accorge di non essere visto afferra il manubrio, dà un violento strattone e il lucchetto messo a protezione sulla ruota anteriore cede senza alcun problema. A quel punto sale in sella e se ne va. Facile furto di una bici in piazzale Rosselli, davanti allo scalo ferroviario, avvenuto sotto gli ‘occhi’ di una telecamera che inquadra molto bene anche il volto del ladro. Le immagini sono state postate su un social dal proprietario della bicicletta e rappresentano un supporto attraverso cui le forze dell’ordine potranno più facilmente risalire all’autore del furto, che in città è l’ennesimo di biciclette.