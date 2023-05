Ruba una borsa in pieno centro

Un ladruncolo in scooter si è fatto vivo in città e ha preso di mira una donna del posto, alla quale ha rubato mentre camminava per strada la sua borsa con dentro degli oggetti personali e del denaro. L’episodio si è consumato qualche giorno fa, nel centro di Porto Recanati. Verso la tarda mattinata, una cinquantenne (residente in paese) stava percorrendo in bicicletta la strada a lato di piazza Brancondi e si trovava più o meno all’altezza della farmacia comunale. A un certo punto, un balordo in sella a un motorino prima l’ha seguita da dietro e poi l’ha affiancata. Così, approfittando di un momento di distrazione della donna, ha afferrato in un attimo la borsa che lei aveva riposto nel cestino della sua bicicletta. E in un amen, senza perdere tempo, il malfattore ha accelerato a tutto gas per poi dileguarsi tra le stradine dei vicoli. Ma per lui si è trattato di una misera refurtiva, per un ammontare di pochi euro. Piuttosto è stata una grossa scocciatura per la derubata, che si è vista portare via soprattutto alcuni effetti personali. Dopo aver superato lo choc del momento, la portorecanatese ha dunque allertato i carabinieri della locale caserma e in seguito ha sporto denuncia contro ignoti per il furto subito. Sul fatto indagano i militari dell’Arma e al vaglio sono finite le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica.