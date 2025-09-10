Ruba una bottiglia di amaro al bar. Romeno 52enne finisce nei guai

Rapina aggravata e porto abusivo di armi, in carcere un 51enne. Un romeno è stato invece denunciato per aver rubato una bottiglia di amaro in un bar del centro. È il bilancio dei controlli svolta in questi giorni dai carabinieri di Civitanova.

Nel primo caso, i militari di Civitanova Alta hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Macerata, nei confronti di un 51enne già noto alle forze dell’ordine, originario della provincia di Chieti ma domiciliato da tempo in città. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, è risultato responsabile di ripetute violazioni delle prescrizioni che gli erano state imposte. A seguito del provvedimento restrittivo, è stato arrestato e portato nel carcere di Fermo, dove dovrà scontare una pena definitiva di due anni e otto mesi di reclusione, a seguito di una condanna per rapina aggravata e porto abusivo di armi, reati commessi nel 2017 a Vasto.

Il Nucleo operativo e radiomobile ha denunciato, invece, un romeno di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato, ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. L’uomo è stato individuato dai militari a seguito di una segnalazione arrivata al 112. Nei pressi di un bar del centro, è stato sorpreso con una bottiglia di amaro che, secondo quanto accertato, era stata poco prima sottratta in un bar. A seguito della perquisizione, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di quattro coltelli, nonché di un passaporto e una patente intestati a un ignaro cittadino, che aveva temporaneamente lasciato i documenti nell’auto. Il materiale è stato sequestrato, la bottiglia è stata restituita al proprietario.

c. m.