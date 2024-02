Ruba una mountain bike da 600 euro

Per aver rubato una mountain bike, è stato arrestato un 38enne romeno. E dopo aver patteggiato la pena di un anno è tornato in libertà. L’episodio è avvenuto martedì mattina a Matelica.

Due ragazze avevano notato uno sconosciuto che si aggirava tra i palazzi, poi si era avvicinato al Coal di via Michelangelo, aveva adocchiato la bicicletta del titolare davanti all’ingresso, e con uno scatto era salito in sella ed era scappato via.

Le due avevano subito avvertito il proprietario del supermercato, e mentre questi chiamava i carabinieri segnalando quanto era appena accaduto, loro si sono lanciate all’inseguimento del ciclista, per non perderlo di vista, raggiungendolo in via Merloni.

Grazie a queste indicazioni, la pattuglia della stazione di Matelica – che si trovava in giro in città per i controlli di rito - ha subito individuato il fuggitivo, fermato lungo la provinciale Muccese, mentre pedalava spedito verso Cerreto d’Esi. Ai militari, l’uomo non ha saputo dare spiegazioni su quella mountain bike e per lui, Gelu Iordan Catalin, un soggetto senza fissa dimora, è scattato l’arresto con l’accusa di furto.

I carabinieri lo hanno trattenuto in caserma fino a ieri mattina quando, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, per lui si è tenuto il processo per direttissima in tribunale a Macerata.

In aula l’uomo, difeso dall’avvocato Laura Baldassarrini, davanti al giudice Domenico Potetti non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma ha chiesto di chiudere la vicenda con il patteggiamento.

Con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo è stata concordata la pena di un anno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale visto che il romeno non ha alcun precedente penale. Dopo la sentenza, il 38enne è tornato in libertà. La mountain bike, del valore di 600 euro, è stata subito restituita al proprietario.

Paola Pagnanelli