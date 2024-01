Rubano i soldi a una volontaria Caritas

Furto nella sede della Caritas di Porto Recanati: mentre si stavano distribuendo dei pacchi alimentari, qualcuno - intrufolatosi dall’esterno - ha messo mano al portafoglio di una volontaria dell’associazione, rubandole quasi 500 euro in contanti. L’episodio è successo giovedì pomeriggio, nei locali in via Leopardi che vengono usati da magazzino proprio dalla Caritas locale. Intorno alle 18, una 55enne che abita e lavora in città, è andata a prestare lì servizio, come suo solito. Così lei, insieme agli altri iscritti dell’associazione, ha iniziato a consegnare dei pacchi (con dentro viveri di prima necessità) ad alcune famiglie in difficoltà. E le operazioni sono andate avanti per circa un’ora, all’interno della sede della Caritas. Ma nel mentre un balordo ha preso di mira il portafoglio della donna che era custodita all’interno della sua borsetta, lasciata dietro alla porta di ingresso. Senza farsi vedere, il malfattore ha aperto il borsellino arraffando 495 euro, divisi in banconote da 5, 10 e 20 euro. Tuttavia, la 55enne si è accorta del fatto solo dopo aver terminato il turno con l’associazione. Infatti, appena è rientrata a casa, ha preso il portafoglio e non ha più trovato la somma di denaro, che aveva prelevato per pagare delle bollette. La donna al momento non ha sporto denuncia ai carabinieri, anche se il furto è stato riferito a un membro dell’Amministrazione comunale. "L’unica consolazione è che almeno non mi sono stati rubati né documenti né bancomat – commenta la 55enne -. Però la cosa mi scoccia tanto, dato che sono spariti quei soldi".

Oltre a ciò, negli ultimi c’è pure un po’ di agitazione in città per via di alcuni tentativi di taccheggio, che avrebbero visto come protagonisti delle famiglie rom. Ad esempio, diversi giorni fa, un minorenne nomade sarebbe entrato in un negozio di alimentari cercando di arraffare un prosciutto in vetrina. Ma era stato visto dal titolare, che lo aveva cacciato via. Non contento, il giovane si è intrufolato subito dopo in un negozio di vestiti e avrebbe cercato di prendere una collana. Peccato che a notarlo è stato sempre il salumiere, che è entrato nel negozio del collega e avrebbe cacciato via il ragazzino. In un altro caso, una famigliola rom era entrata in un negozio di scarpe per poi tentare inutilmente la fuga con un paio di calzature nuove.

Giorgio Giannaccini