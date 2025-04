Rubano in casa: due denunciati

Praticano un foro all’altezza della maniglia della finestra, si introducono in un’abitazione nel centro di Caldarola, arraffano un orologio di pregio e fuggono a bordo di un’Audi con la targa clonata. Ma vengono incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri di Caldarola, al termine di accurate indagini, hanno denunciato all’autorità giudiziaria due giovani di origini albanesi, di 28 e 32 anni, già noti alle forze di polizia, entrambi domiciliati ad Alba Adriatica, per il reato di furto aggravato. L’attività investigativa ha preso avvio dal furto, perpetrato alla fine di gennaio in una casa del centro cittadino. Nell’occasione i malviventi dopo essere, entrati praticando un foro all’altezza della maniglia di una finestra, hanno asportato un orologio prezioso, del valore complessivo di circa 1.200 euro. Le indagini condotte in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di identificare sia l’autore materiale del furto, sia il suo complice che lo attendeva alla guida di un’Audi A3 con targhe clonate. Entrambi sono stati quindi denunciati.