Rubano la cassa al ristorante: "Siamo stanchi e spaventati"

Ladri scatenati, è allarme sicurezza e lo stato di abbandono dei luoghi pubblici, per le vittime di furti, è una delle cause del problema. La scorsa notte, colpo al ristorante America Graffiti, due ore dopo la spaccata tentata a Fontespina alla tabaccheria Sara (ne riferiamo a parte; ndr). Sono da poco passate le 23 di lunedì quando due soggetti, giovani e nordafricani, entrano nel locale che si trova in pieno centro, al piano terra dell’hotel Miramare, dove trovano il personale che sta provvedendo alle operazioni di chiusura e chiedono qualcosa da mangiare che, generosamente, ottengono.

Passano due ore e, intorno alla una di notte, tornano e stavolta l’intenzione è portare via quel che trovano senza chiedere il permesso. Le telecamere della video sorveglianza registrano tutti i movimenti dei due, che agiscono a volto scoperto nel locale, a quell’ora vuoto, e in cui entrano dopo avere forzato la porta. Vanno diretti all’obiettivo che è il registratore di cassa. Riescono a portarlo via, ma non c’è un euro dentro perché i titolari, consapevoli dei rischi, non ci lasciano più neanche i centesimi di euro dopo la chiusura.

Tutto accade in pochissimo tempo, con uno dei due balordi attivo all’interno del ristorante e l’altro che resta fuori ad aspettarlo. Bottino zero, ma notevoli i danni perché è stata tagliata la porta veranda e forzata con un bastone di ferro una porta interna. "Siamo stanchi di questa situazione e spaventati dalla malavita che bazzica nella vicina zona del Varco sul mare" confessano i titolari dell’attività che si affaccia su via Ciro Menotti, sullo spazio del Varco, lasciato dal Comune nell’abbandono ormai da qualche anno.

"Qui è un problema giorno e notte, qualunque periodo dell’anno – insistono – perché in questa area della città bazzica di tutto, sbandati, spacciatori, tossici, ubriachi, e dispiace vedere che non si fa nulla e non si interviene. Qui davanti c’è anche un giardino con giochi per i bambini, che nessuna genitore però frequenta perché manca la pulizia in generale e perché c’è gente attorno poco raccomandabile". Per il furto subito hanno sporto denuncia in commissariato, consegnando le immagini delle telecamere. Ma, resta la rabbia. "Per i problemi sul fronte della sicurezza – aggiungono – la città viene chiamata ‘civitabronx’, ma è un’offesa per il Bronx perché in questi anni il quartiere di New York è migliorato tanto grazie agli investimenti fatti. Quindi, anche questo paragone è sbagliato".