Rubano le offerte all’Abbadia, denunciati

Entrano nella chiesa dell’Abbadia di Fiastra e rubano le offerte raccolte tra i fedeli, per poi scappare con un bottino di circa 3mila euro. Ma vengono incastrati dalle telecamere di videosorveglianza e denunciati dai carabinieri.

A finire nei guai sono stati un 53enne di origini napoletane residente a Macerata e un 47enne di Corridonia, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Il parroco dell’abbazia cistercense il mese scorso aveva sporto la denuncia per il furto che era stato messo a segno alcuni giorni prima, nella notte dell’11 marzo. I malfattori, approfittando della porta laterale rimasta aperta, si erano introdotti di soppiatto all’interno della chiesa ed erano riusciti a portare via, da un mobile in ferro utilizzato come cassaforte, le offerte dei fedeli: in tutto erano stati raccolti circa 3mila euro.

Le successive indagini effettuate dai militari hanno permesso di giungere, tramite l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza e gli accertamenti info-investigativi condotti sul territorio, all’individuazione e all’identificazione dei due responsabili. Essendo entrambi soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine, i militari sono riusciti a chiarire di chi fossero i volti immortalati dalle telecamere di sicurezza. I carabinieri della stazione di Urbisaglia hanno dunque denunciato il napoletano e il corridoniano alla procura per il furto all’interno dell’edificio religioso.

Nel mese scorso un altro furto in chiesa era stato registrato ai danni, in quel caso della Divina Pastora a Tolentino, inagibile. In quella circostanza erano stati sottratti i discendenti di rame. Del furto si erano accorti i parrocchiani, che avevano denunciato l’accaduto ai carabinieri. Le indagini sono in corso.

Lucia Gentili