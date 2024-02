Rubano mille euro di occhiali da sole

Rubano parecchie paia di occhiali da sole da un negozio di ottica del centro di Civitanova approfittando della distrazione del titolare, ma vengono individuati, bloccati e denunciati dai carabinieri due marocchini. Al momento della cattura erano in possesso della refurtiva, per un valore di almeno mille euro, che è stata interamente recuperata e restituita al negoziante. E’ una delle operazioni condotte dai carabinieri della Compagnia di Civitanova nel fine settimana e nei giorni scorsi, durante i quali sono stati eseguiti in città servizi mirati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al rispetto delle norme della circolazione strale. Durante l’attività sono stati controllati 106 veicoli, 138 persone ed elevate 23 contestazioni per violazioni del codice della strada. I carabinieri hanno intensificato i controlli anche in risposta ad alcuni episodi, seppure isolati, relativi ai furti d’auto verificatisi sul territorio. Il bilancio dei servizi effettuati è la denuncia per guida in stato di ebbrezza di sette automobilisti che non hanno superato la prova dell’etilometro. Per tutti loro è scattato il conseguente ritiro della patente. A Porto Recanati i militari della locale caserma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un uomo di origini tunisine, già sottoposto agli arresti domiciliari presso un appartamento dell’Hotel House e che si è più volte allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio, rendendosi così responsabile del reato di evasione. Analogamente, i carabinieri di Morrovalle hanno arrestato un italiano. Pure a lui viene contestata l’evasione dai domiciliari ed è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.