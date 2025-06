Rubano zaino e scooter, coppia nei guai

Furto di uno scooter e di uno zaino davanti a uno chalet sul lungomare sud, una coppia nei guai: lui finisce in carcere. L’episodio è successo giovedì sera. Gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato due persone, un uomo e una donna, per furto aggravato in concorso.

L’allarme era scattato qualche ora prima, nel pomeriggio, quando alla sala operativa del commissariato è arrivata una segnalazione per il furto di uno zaino e di uno scooter avvenuti in uno stabilimento balneare sul lungomare sud, ai danni di un bagnante. La vittima del furto ha saputo fornire agli agenti le descrizioni dei due presunti autori della sottrazione, che sono stati rintracciati poco dopo dai poliziotti della volante, mentre erano a piedi sul lungomare. Immediatamente sono stati raggiunti, identificati e controllati. Poi sono stati portati negli uffici del commissariato per gli accertamenti del caso. Si tratta di un uomo, un italiano di 32 anni, e una donna, di origini peruviane di 27 anni, domiciliati nel Fermano ed entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

In seguito al fotosegnalamento, è emerso che a carico dell’uomo risultava da eseguire la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dalla procura di Fermo, mentre alla donna è stato notificato il provvedimento di divieto di dimora nel comune di Montegranaro, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due hanno consegnato agli agenti quanto sottratto e lo scooter, di cui si erano impossessati, è stato rinvenuto poco più avanti rispetto allo stabilimento balneare dove era stato messo a segno il furto.

Per questo episodio, la coppia è stata denunciata per furto aggravato in concorso, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Montacuto.

Momenti di paura invece l’altro ieri pomeriggio, per rissa scoppiata al bar Broadway, a San Marone. Tre o quattro uomini, stranieri, si sono affrontati colpendosi con calci e pugni. Poi si sono lanciati addosso alcune delle sedie esterne del bar. La scena, che ha messo in allarme tutti i malcapitati presenti, è stata immortalata da un video. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, che hanno identificato almeno tre dei partecipanti. Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e individuare tutti i partecipanti.

Chiara Marinelli