Rubata bici elettrica da duemila euro: l’ennesimo colpo di questa estate

Una bici elettrica biposto, del valore di circa 2.000 euro, è stata rubata ieri mattina. Il furto è avvenuto in via Castelfidardo, ed è l’ennesimo colpo messo a segno in città nelle ultime settimane e in una stagione estivo piena zeppa di furti, dove i ladri di biciclette ormai imperversano senza freni, riuscendo ad avere la meglio anche sui più robusti lucchetti. Non solo biciclette però. Anche diversi scooter sono spariti senza più essere ritrovati.