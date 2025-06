Rubata la produzione in pelletteria

Tolentino (Macerata), 6 giugno 2025 – Ladri in azione nella notte tra mercoledì e ieri a Tolentino. Prima rubano un’auto aziendale della azienda municipalizzata Assm in contrada Rotondo, e poi mettono a segno un furto ai danni della pelletteria Tigamaro, in via Cristoforo Colombo, poco distante.

Secondo le ricostruzioni, i malviventi si sono introdotti inizialmente nella zona dell’impianto di depurazione dell’Assm passando attraverso il cantiere della pista ciclabile; essendo in corso i lavori, il muro è aperto ed entrare è stato facile.

Qui avrebbero cercato di rubare il furgone Fiat Ducato, ma poi avrebbero cambiato obiettivo; c’erano segni di effrazione sulla portiera quando il personale della municipalizzata ha fatto l’amara scoperta il mattino successivo, non riuscivano a metterlo in moto. I ladri quindi sarebbero stati costretti ad optare per un altro mezzo, la Panda. Con l’auto si sono diretti verso la pelletteria Tigamaro, azienda manifatturiera partner di grandi brand del lusso internazionale.

Il bottino, in base a quanto riferito dall’azienda, per fortuna non sarebbe stato ingente: in pratica i malviventi hanno portato via la merce dell’ultimo giorno di produzione. Infine hanno lasciato la Panda dell’Assm sul posto per poi dileguarsi non un altro mezzo. Quindi l’auto ieri è stata restituita alla proprietà.

I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno fatto scattare subito le indagini, una volta ricevuta la segnalazione di quanto accaduto nella notte. Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio, alla ricerca di indizi ed elementi utili a rintracciare i responsabili del furto. Non è la prima volta che i ladri puntano il Ducato dell’Assm, il mezzo più grande tra quelli presenti. Nel 2022 erano riusciti a rubarlo, poi i carabinieri l’avevano ritrovato in provincia di Viterbo. Anche via Cristoforo Colombo, essendo una zona industriale, è finita spesso nel mirino dei ladri. Continuano i controlli da parte dell’Arma, implementando le pattuglie per garantire sicurezza sul territorio e cercare di risalire ai responsabili.