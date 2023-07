Rubata una bici a un giovane rider

Ladri di biciclette appiedano pure un rider. Quella che usava è sparita dall’area del Mc Donald’s di via Silvio Pellico, dove l’aveva momentaneamente parcheggiata un fattorino della Glovo, a cui era indispensabile per effettuare corse in città e consegne di cibo a domicilio. Il furto subito lo ha messo in grossa difficoltà, lui che la bicicletta la usava per lavorare. Sui social postata la foto della bici sparita e appello ai civitanovesi a guardarsi intorno per avvistarla, casomai il furfante che l’ha presa la usi per andarsene in giro. Speranze risposte anche nelle telecamere della zona.