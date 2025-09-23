Rubata una bici da corsa da migliaia di euro

Trasferta amara per un ciclista che si era iscritto alla "5mila Marche" di Porto Recanati: a tarda ora, qualcuno ha rubato la sua auto e anche la sua preziosa bici da corsa, dal valore di diverse migliaia d’euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, in pieno centro a Porto Recanati. L’uomo, che si era iscritto per partecipare alla gara ciclistica svolta lo scorso weekend, aveva parcheggiato il suo Suv lungo corso Matteotti. E sopra al veicolo era stata legata pure la sua bici da gara, un modello alquanto costoso e fabbricato in fibra di carbonio. Così, quando la mattina seguente è andata verso la sua auto per prendere la bici, si è accorto che purtroppo entrambi i mezzi erano spariti nel nulla. Inevitabilmente sono stati informati i carabinieri di Porto Recanati e successivamente il ciclista si è recato in caserma per depositare una denuncia contro ignoti per il furto subito. Al vaglio dei militari dell’Arma finiranno le immagini della telecamere di videosorveglianza pubblica. Purtroppo non è la prima volta che in città avvengono furti di macchine. Al momento, una delle piste più accreditate da parte degli investigatori è che ad agire sia stata una banda specializzata arrivata dalla Puglia, dove c’è un vasto mercato nero di pezzi di ricambio per auto. D’altronde, negli anni scorsi, erano state rubate svariate vetture tra Porto Recanati e Porto Potenza, che in seguito erano state ritrovate, ormai smontate e cannibalizzate, nella zona di Cerignola, in provincia di Foggia.