Rubata una moto, appello sui social

Una moto è stata rubata nella notte tra sabato e domenica vicino all’ex capannone Nervi di Porto Recanati, dove era stata parcheggiata dal suo proprietario. E a lanciare un appello pubblico, via social network, è Roberta Berluti di Recanati. "Alle 5, in zona a Montecatini, hanno rubato la moto di mio figlio, quasi 18enne, che era andato a vedere l’alba con gli amici. Abbiamo fatto subito la denuncia ai carabinieri di Porto Recanati. La moto non è stata ancora ritrovata. Si tratta di una Hm 50, di colore colore rossa e bianco, targata X8W-LCP. Se qualcuno ha informazioni mi contatti per favore".