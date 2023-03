Rubata una Panda grigia "Aiutateci a trovarla"

Rubata una Fiat Panda grigia, vecchio modello. E i familiari del proprietario, il tolentinate 83enne Gabriele Tarquini, oltre a sporgere denuncia in caserma, lanciano l’appello sui social. Il nipote ha fatto un post su "Sei di Tolentino se…". Il furto è avvenuto sabato, intorno alle 17.30, in viale Brodolini. L’auto era parcheggiata sotto casa dell’83enne; verso le 17.45, in base alle telecamere, la Panda è stata vista imboccare la superstrada in zona Le Grazie. "Non è tanto per il valore economico (si tratta di un veicolo che ha parecchi anni) ma per il legame affettivo – spiega il genero di Tarquini –, mio suocero ci tiene tanto. E poi una riflessione, ma a che punto ci siamo ridotti per rubare quest’auto a un 83enne?" Chiunque la veda può contattare il 3290839810.