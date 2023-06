Rubata un’Audi A3 a Fontespina: "Zona dimenticata dal Comune"

Lunedì sera un’Audi A3 è stata rubata a Fontespina (nella zona del centro civico di via Saragat) ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso rispetto a uno scontento generale dei residenti sulla condizione "della scarsa sicurezza a Civitanova, in particolare nelle zone più periferiche". E’ quello che scrive C. F. che preferisce rimanere anonimo ma che chiede "di dare risalto al problema mantenendo il mio animato per una questione di sicurezza personale e della mia famiglia". Intanto ha depositato denuncia dai carabinieri, dopo martedì mattina "quando – racconta – mio marito è uscito di casa per andare al lavoro e non ha più trovato la macchina parcheggiata sotto casa. Non pensavo fosse così semplice rubare un’auto, peraltro neanche in piena notte, poiché alle 22.30 era già al casello autostradale, come dimostrano le telecamere". "L’elemento più stupefacente – prosegue – è che parlando con conoscenti questi eventi sono all’ordine del giorno, frequenti sul tutto il territorio marchigiano, ma in particolare a Civitanova: tutti sembrano sapere che le auto vengono rubate per rivendere poi i singoli pezzi. Non sembra più sufficiente neanche metterla in garage". Il furto ha fatto da detonatore per critiche più ampie: "La zona dove abito sembra dimenticata dal Comune; mai vista una pattuglia di controllo la sera. Ultimamente, ho notato qualche pattuglia di giorno più che altro per limitare la velocità di conducenti su una via dove ci sono almeno cinque poli scolastici, tra asili e superiori. Questa situazione è preoccupante e avvilente, considerando poi anche il degrado in cui si trovano alcune zone con strade e marciapiedi dissestati, mancanza di passaggi per portatori di handicap, giardini senza manutenzione, poca disinfestazione anti zanzare e aggiungo, infine, la molteplicità degli escrementi di cane, che tappezzano i marciapiedi".

l. c.