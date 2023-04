Rubate attrezzature per la pesca da mille euro

di Mario Pacetti

Ennesima scorreria ai danni di un produttore della piccola pesca costiera. A Matteo Gentile, che ha in dotazione un tratto di mare al largo (un miglio circa) della costa di Fontespina, qualcuno ha sfilato e rubato nel weekend una quarantina di cogolli (sono attrezzature adatte alla cattura di alcune specie di pesci) che nella giornata di venerdì aveva posizionato nell’area di sua competenza. Non solo: sono andati persi alcuni ancoraggi, le bandierine e altri strumenti di supporto. Il tutto per un valore di un migliaio di euro. Ma il danno complessivo è ben più consistente, perché al costo dei nuovi cogolli con cui rimpiazzare quelli trafugati bisogna aggiungere il "bagno" economico dovuto alla perdita di tre giorni di pesca. In questo periodo si catturano tante seppie, con quel che ne consegue per il fatturato dei pescatori. Gentile s’è accorto della carognata ieri mattina presto, quando a bordo del barchino "Alice" s’è recato sul posto insieme al suo marinaio, un giovanotto del Bangladesh, per ritirare i cogolli da svuotare poi in porto. In pratica mancavano all’appello tre "filari" e mezzo di quelle trappole. Poco più tardi ha appreso da "radio mare" che qualcuno aveva notato venerdì sera movimenti "opachi" (di una barchetta in mare e di un camioncino sulla terraferma) a Porto Potenza, dalle parti dell’ex Babaloo. Il sospetto è che tra quel viavai e la sottrazione degli attrezzi ci sia un nesso. Pure nel weekend un altro operatore della piccola pesca ha lamentato un furto analogo nello stesso areale. "Che vi debbo dire? Sono avvilito un bel po’ – ha dichiarato Gentile – anche perché episodi del genere si ripetono puntualmente ogni anno. Mercoledì (domani, ndr) mi recherò in Capitaneria per denunciare formalmente il furto e il danneggiamento. Speriamo sia la volta buona per incastrare finalmente i responsabili. Stavolta gli indizi non mancano". Gentile è scoraggiato anche per i ripetuti danni, involontari ma pur sempre onerosi per le tasche sue e quelle dei colleghi, cagionati dalle imbarcazioni in transito nelle zone riservate alla piccola pesca. "In questi anni – riferisce – le vongolare hanno tranciato più volte i nostri filari mentre navigavano in direzione dei fondali da cui aspirano abitualmente i molluschi. E pure i motopontoni, talvolta, hanno disinvoltamente incrociato le nostre attrezzature, disperdendole in mare. Verrebbe voglia di cambiare mestiere".