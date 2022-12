Rubate due auto, al vaglio le immagini di videosorveglianza

Due auto sono state rubate, l’altra notte, vicino alla costa del Maceratese. Un furto è avvenuto verso le 4, a Porto Recanati. Nel mirino è finita la Fiat 600 di una addetta alle pulizie, 54enne che vive in città. Aveva lasciato l’auto, con la chiave inserita, in corso Matteotti davanti alla farmacia Cruciani, dove è entrata per pulire il locale. Ma quando ha finito il lavoro, si è accorta che era stata rubata e ha sporto denuncia ai carabinieri. Ma non solo: anche una Fiat Doblò è sparita nottetempo all’intero di un deposito del complesso Astea, a Recanati, nella frazione di Chiarino. Proprio quell’auto è stata poi usata da ignoti per compiere dei furti di rame, a Corridonia. Sul fatto indagano i militari, secondo i quali gli autori della scia di furti sarebbero gli stessi. Al vaglio le immagini della videosorveglianza.