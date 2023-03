Rubati alla Cna contanti e macchina del caffé

Ladri alla Cna, l’altra notte. Da rubare c’era ben poco, tanto che oltre ai contanti, poche centinaia di euro, si sono portati via anche la macchinetta per il caffè. Ad accorgersi del furto, ieri alle 8, è stato il direttore Massimiliano Moriconi, appena entrato negli uffici di via Zincone. "Ho visto i fogli a terra nell’ufficio di una collega ordinatissima – racconta - e ho capito subito che era successo qualcosa". I ladri hanno forzato una delle due porte di ingresso con un piede di porco, poi con una smerigliatrice hanno forato la cassaforte. Per fortuna il tesoriere non lascia grosse somme in ufficio, quindi la refurtiva è di poche centinaia di euro. Gli uffici però sono stati messi tutti a soqquadro, i documenti gettati a terra dove c’erano anche le tracce di caffè lasciate dalla macchinetta, presa dai malviventi. "Nessuno si è fatto male e alla fine il danno non è consistente, dunque è andata bene - prosegue il direttore –. Però alle colleghe soprattutto ha fatto effetto che qualcuno avesse frugato tra le loro cose, nelle scrivanie". "Ringraziamo le forze dell’ordine per il tempestivo intervento – commenta il presidente Cna Maurizio Tritarelli - e tutti coloro che ci hanno manifestato solidarietà e vicinanza".