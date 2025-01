Rubati guanti per 80mila euro. Banda di campani sotto accusa

Due maxi furti di guanti sanitari all’istituto Santo Stefano, per un valore di oltre 80mila euro, sotto accusa finiscono cinque campani: Leopoldo Pignalosa, Antonio Rescigno, Paolo Russo, Antonio Conte, e Luigi Porricelli.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, Pignolosa, Rescigno e Porricelli nel giro di tre giorni si sarebbero impossessati di 496.800 paia di guanti per un valore complessivo di 39.744 euro. Il primo episodio era avvenuto il 13 gennaio 2021. Ad accorgersi del furto era stata una dipendente del Santo Stefano, impiegata alla portineria, che aveva notato che dietro al furgone adibito alla lavanderia, al quale era stato aperto il cancello, era entrato anche un secondo camioncino, sconosciuto. Una dipendente aveva trovato Pignalosa intento a caricare scatoloni con i guanti. L’uomo avrebbe cercato di fingersi un corriere, tentando di giustificare i 13 scatoloni nel furgoncino. Inoltre il giorno prima, il 13 gennaio 2021, il responsabile del servizio farmacia aveva constatato che mancavano circa 500mila guanti. Erano state consegnate 296.800 paia di guanti. La mattina del 13 gennaio il personale della farmacia si era accorto che erano state sottratte le scatole consegnate il giorno prima e altre contenenti guanti in nitrile per un totale di altre 200mila paia, in circa 200 scatoloni.

Un ulteriore furto era stato commesso tra le 5.30 e le 6 del 25 marzo 2021. In quel caso erano stati sottratti 175 cartoni contenenti 350mila guanti sanitari, per un valore di 40mila euro. Secondo l’accusa, Rescigno, Russo, Porricelli e Conte si sarebbero impossessati dei 175 cartoni caricandoli su un Fiat Ducato.

Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Enrico Pannaggi, il gruppo Kos, a cui appartiene il Santo Stefano, si è costituito parte civile. Rescigno e Porricelli hanno chiesto il processo con rito abbreviato e l’udienza è stata rinviata al 12 giugno.

Chiara Marinelli