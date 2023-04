Rubati un Suv e mezzi da lavoro, i carabinieri li ritrovano in Puglia e in Emilia-Romagna: 2 denunce

Una scia di furti di auto e mezzi pesanti era stata messa a segno lungo la costa del Maceratese. Però, grazie alle tempestive indagini dei militari dell’Arma, quasi tutto il maltolto (e cioè un trattore stradale Mercedes con rimorchio, un carrello elevatore e un Suv Land Rover) sono stati ritrovati ancora intatti – tra la Puglia e l’Emilia-Romagna – e poi restituiti a chi di dovere. L’operazione porta la firma dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal sottotenente Cristian Mucci. Nella notte tra giovedì e venerdì, una banda di malviventi si era introdotta nel magazzino dell’azienda Pepa Trasporti srl. I balordi avevano demolito parte della recinzione in cemento, impossessandosi così di un trattore stradale Mercedes con rimorchio, un’autogru e un carrello elevatore. Tutto ciò, causando danni sopra ai 350mila euro. Di prima mattina, il personale della ditta aveva allertato i carabinieri della caserma di Porto Recanati. Dopo il sopralluogo, i militari avevano avviato le ricerche oltre i confini delle Marche. Ma, nel giro di poche ore, i colleghi della Compagnia di Barletta e della caserma di Trinitapoli, in Puglia, sono riusciti a ritrovare il trattore stradale e il carrello elevatore, in perfette condizioni. Ora proseguono le indagini per ritrovare l’autogru. Ma c’è dell’altro. I carabinieri hanno fatto luce anche sul furto di un Suv Land Rover, avvenuto nottetempo tra il 25 e il 26 marzo, che era stato parcheggiato sotto casa, in una via del centro di Civitanova, dal suo proprietario. In quel caso, dopo la denuncia, erano scattati gli accertamenti dei militari della caserma di Civitanova, che avevano segnalato il caso alla polizia autostradale. E giovedì sera, proprio gli agenti, hanno bloccato un carro merci che viaggiava sull’A14, a Forlì, nella corsia in direzione nord, che trasportava quel Suv sparito a Civitanova. Inevitabile, per l’autista e l’altro uomo che viaggiavano nel carro merci, la denuncia per ricettazione.

g. g.