Rubato camion con rimorchio

di Giorgio Giannaccini

Una banda di malviventi dal sud Italia avrebbe tentato il gran colpo a Porto Recanati, rubando nottetempo un camion rimorchio (con sopra un muletto) appartenete a una ditta di trasporti. Tuttavia, di prima mattina, i proprietari dell’azienda hanno subito scoperto il fatto per poi allertare i carabinieri. Così, in quattro e quattr’otto, sono state avviate le ricerche dei militari e alla fine il mezzo è stato ritrovato, appena poche ore dopo, dai colleghi di Barletta (in Puglia). Ma non solo, perché da quanto emerge nell’operazione lampo che ha visto protagonisti i carabinieri sarebbe stato bloccato uno dei componenti della banda, poi portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e ieri, quando i balordi hanno preso di mira un camion della ditta Pepa Trasporti srl di Recanati, che era stato parcheggiato a Porto Recanati. In breve sono riusciti a manometterlo e a portarlo via, insieme al muletto che era stato fissato sul rimorchio del mezzo. Peccato per loro che i responsabili dell’azienda ci hanno messo poco ad accorgersi del furto e, immediatamente, sono stati avvisati i carabinieri della caserma di Porto Recanati per indagare sul fatto. Al contempo, i militari non hanno perso tempo e a stretto giro hanno diramato le ricerche, fino alla Puglia. Un’intuizione che presto si è rivelata a dir poco azzeccata. Infatti, nel giro di qualche ora, i carabinieri di Barletta hanno ritrovato là il camion (sia la motrice che il carrello rimorchio). Inoltre, proprio dentro al mezzo, è stato beccato un individuo, prontamente fermato e identificato dai militari. Adesso, gli investigatori starebbe cercando di risalire agli altri componenti della banda. In realtà, un altro camion era sparito proprio la notte precedente, nel centro di Porto Potenza. In questo caso era del negozio "La Casa del Materasso", in viale Regina Margherita. Anche qui, il titolare ha sporto denuncia contro ignoti, recandosi nella caserma dei carabinieri di Porto Potenza. Da indiscrezioni, pare che i responsabili abbiano però le ore contate. In particolare, attorno all’alba, sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza due tizi, intenti a depredare il mezzo. Sempre secondo gli accertamenti dei militari, è probabile che il furto non sia collegato con quello del giorno dopo, in quanto sarebbe stato commesso da soggetti della nostra zona.