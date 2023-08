Rubato lo Zainetto a Sanjeye Silva a Civitanova: Ennio Ercoli

C’è chi si alza all’alba per produrre ortaggi e uova fresche a Km zero, da vendere – come gli altri colleghi della Coldiretti – nel vialetto sud in piazza XX Settembre alla domenica e chi – invece – gli ruba furtivamente lo zainetto con duecento euro (documenti compresi) dal furgoncino di terza mano appena comperato, facendosi furbescamente scudo con lo striscione che reclamizza i prodotti, ma copre la vista della cabina. La Civitanova migliore "insidiata" dal tarlo di quella peggiore. I fatti di piccola criminalità, di cui è punteggiata – purtroppo – la vita quotidiana civitanovese, non fermerà tuttavia il 26 enne Sanjeye Silva, un ragazzo nato con il pallino dell’imprenditoria, che da due anni ha dato vita a una piccola (per il momento) azienda agricola, in società con Mario Tiberi (53 anni, con esperienza da magazziniere). Sanjeye è nato a Civitanova da genitori dello Sri Lanka, giunti in città 35 anni fa, dopo il primo approdo a Roma.

Ennio Ercoli