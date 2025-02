Rubava in chiesa, donna nei guai

Ruba 50 euro dalla sacrestia della chiesa di Urbisaglia, l’offerta di un fedele, ma viene beccata dai carabinieri e denunciata.

La stazione di Urbisaglia ha effettuato dei servizi intorno alla chiesa, dove il parroco aveva segnalato che nei giorni precedenti erano avvenuti dei furti. Per la precisione, mancavano all’appello delle offerte depositate all’interno delle cassettine metalliche, anche in sacrestia e negli orari in cui l’edificio era chiuso. Nel corso di questi controlli, è stata sorpresa in chiesa una donna, nota per legami con l’ambiente degli stupefacenti. Lei, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi furtivamente. I carabinieri hanno quindi deciso di fermarla e l’hanno trovata in possesso di una banconota da 50 euro, sottratta poco prima dalla sacrestia dove era stata lasciata in offerta da un fedele. Non solo. A seguito degli approfondimenti, l’indagata è risultata anche in possesso di una chiave della struttura, secondo le forze dell’ordine anche questa rubata. La chiave è stata subito sequestrata e restituita al parroco.

Alla fine degli accertamenti la donna è stata denunciata alla procura per furto aggravato e ricettazione. Per limitare il numero di questi reati, nel mese di gennaio l’Arma ha effettuato numerosi servizi nel territorio nelle fasce orarie in cui si verificano maggiormente furti in abitazione e negli esercizi commerciali, con la finalità di arginare e reprimere il problema.