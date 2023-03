Rubava libri e li rivendeva online: famiglia nei guai

Ladri di libri, una intera famiglia finisce nei guai. Tre le persone che dovranno rispondere di furto aggravato. Razzie, le loro, fatte nelle librerie di Civitanova e che avevamo ben poco di culturale perché i volumi sottratti venivano successivamente venduti tramite canali internet. Il trio, facente parte dello stesso nucleo familiare, risiede a Porto Sant’Elpidio ed è qui che i poliziotti del commissariato di Civitanova, insieme a quelli della Squadra Mobile di Fermo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata. Gli agenti cercavano il bottino sottratto nel corso di numerosi furti avvenuti nei mesi scorsi a danno di alcune librerie di Civitanova. A seguito delle denunce dei commercianti e dell’attività investigativa che ne è seguita, la polizia ha trovato e sequestrato nell’abitazione trenta libri e ha denunciato per furto aggravato e ricettazione i tre, italiani, due dei quali con precedenti per reati dello stesso tipo. Dall’attività degli inquirenti è emerso che la famigliola agiva con un sistema collaudato: approfittavano dei momenti in cui le librerie erano più affollate e dell’occasionale distrazione dei commessi.