"Rubini gira una serie tv su Leopardi a Recanati: ecco il progetto"

Dopo "InFiniti" e "Leopardi & Co" con Whoopi Goldberg, le cui riprese sono ancora in corso in città, Recanati si prepara a diventare nuovamente palcoscenico di un film sulla vita e le opere del celebre poeta Giacomo Leopardi. Si tratta di un ambizioso progetto cinematografico, diretto dal regista Sergio Rubini (nella foto) e co-prodotto da Rai Film le cui riprese cinematografiche sono previste dal 9 e il 27 ottobre prossimi. "Siamo estremamente soddisfatti che la nostra città sia stata scelta ancora una volta come location per questo progetto cinematografico, commenta il sindaco Antonio Bravi. Siamo certi che questo film su Giacomo Leopardi sarà un’occasione di grande visibilità a livello nazionale e speriamo attiri nella nostra città numerosi visitatori e appassionati". Il progetto della Location Manager Marche della IBC Movie implica una collaborazione logistica, tecnica e amministrativa che coinvolgerà diversi settori del Comune, tra cui l’Ufficio Cultura, la Polizia locale, l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Suap e l’Area Gestione Risorse. "Recanati sta diventando una mèta ambita per numerose produzioni cinematografiche - sottolinea l’assessora alle Culture e Turismo Rita Soccio -. Questi eventi dimostrano che investire nella cultura e nella bellezza può essere un motore di sviluppo economico e turistico. Alla luce dei risultati ottenuti, continueremo a lavorare per posizionare Recanati sempre più come una destinazione di primo piano, a vantaggio della nostra comunità e dell’intero territorio".

