Rubò i calici in chiesa, condannato 73enne

di Paola Pagnanelli

Accusato di aver rubato tre calici preziosi e duemila euro di offerte dalla chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato a Corridonia, ieri è stato condannato l’anconetano Gilberto Popolo. Il fatto era successo il 19 febbraio scorso. Un uomo era entrato in chiesa dopo la messa domenicale, aveva sfondato la porta della sagrestia e aveva preso un calice in argento, cesellato e dorato, datato 1772, uno del XX secolo e uno del XVIII secolo, poi una brocchetta lavamani in argento del XIX secolo; infine da una cassetta aveva preso duemila euro, che i parrocchiani avevano raccolto durante i funerali e per la Caritas. Subito dopo, aveva smembrato quegli oggetti preziosi e li aveva venduti a un antiquario, assicurando che fossero di sua proprietà. Ma il parroco don Fabio Moretti aveva subito denunciato la sottrazione ai carabinieri, e i militari della stazione di Corridonia con i colleghi del Nucleo tutela patrimonio culturale erano arrivati al ladro. Fondamentali erano state le telecamere installate nella chiesa, che avevano permesso di dare in nome all’uomo. Popolo, ormai 73enne, ha infatti una lunghissima serie di precedenti per furto: nei primi anni Duemila aveva messo a segno decine di colpi ed era diventato famoso come "il ladro acrobata", per la specializzazione nell’arrampicarsi su grondaie e ringhiere per raggiungere gli appartamenti da depredare. In seguito, si è anche dedicato alla poesia e tuttora non ha perso la passione per la scrittura. Purtroppo però, come documentato dall’avvocato difensore Eleonora Ulissi, Popolo non ha perso neanche la passione per il gioco, tanto che gli è stata diagnosticata la ludopatia, e questa lo avrebbe spinto a commettere altri furti come quello di Corridonia. Per questo, ieri mattina in udienza preliminare a Macerata, nel corso del processo con il rito abbreviato, il difensore ha depositato i certificati medici e ha chiesto di far valere la sua semi incapacità di intendere e di volere nel calcolo della pena, per controbilanciare l’aggravante della recidiva specifica. Alla fine, accogliendo la richiesta del pm Claudio Rastrelli, il giudice Giovanni Manzoni ha inflitto all’anconetano la condanna a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, per il furto di beni culturali e il furto delle offerte in sagrestia. Popolo per ora resta ai domiciliari. Nel frattempo, i calici sottratti sono stati restituiti alla parrocchia dai carabinieri, dopo il ritrovamento nel negozio a cui li aveva portati il 73enne.