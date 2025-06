Rugby, Giuseppine e Rampa Zara. Torna a riunirsi il consiglio comunale

Domani e martedì torna a riunirsi il consiglio comunale. Il consesso cittadino, dalle 15, si occuperà di tre interrogazioni, che riguardano la variante per il campo da rugby a Villa Potenza e i finanziamenti per l’adeguamento sismico erogato all’istituto San Giuseppe, volute da Sabrina De Padova, del Gruppo misto, e la pista di pattinaggio di Collevario da Andrea Perticarari del Pd. I lavori proseguiranno con la discussione delle delibere sulla surroga di due consiglieri dimissionari e la nomina di due nuovi componenti dei consigli di quartiere di Sforzacosta e del Centro. Subito dopo l’assise affronterà gli ordini del giorno sul parcheggio Rampa Zara, di Aldo Alessandrini per la Lega Salvini Macerata e altri consiglieri di maggioranza, e sulla richiesta di evitare la chiusura della piscina comunale sita in via Don Bosco, di Sabrina De Padova. Infine il Consiglio si occuperà della mozione sulla pace in Medio Oriente e il riconoscimento dello Stato di Palestina, di Alberto Cicarè, per Strada comune – Potere al popolo. Nel caso in cui la seduta di martedì dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per giovedì 26 alle 16.