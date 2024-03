Ruota panoramica, cambia la viabilità in zona giardini

Cambia la viabilità ai giardini per consentire l’installazione della ruota panoramica,che sarà inauguarata sabato pomeriggio. Iniziano oggi le operazioni per installare la "Grand Roue 34", la ruota panoramica più grande mai vista nelle Marche, che sarà attiva fino al 18 maggio. Un’attrazione che promette di richiamare tante persone e che – come ha tenuto a sottolineare l’amministrazione comunale – è a costo zero per le casse pubbliche. Con un’ordinanza, è previsto che dalle 9 di oggi al 21 maggio sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta sugli spazi riservati agli autobus turistici e alle forze dell’ordine, il divieto transito sulla corsia di marcia riservata ai bus per occupazione della sede stradale e, durante le operazioni di montaggio e smontaggio della struttura, istituzione divieto di transito per tutti i veicoli con eccezione nelle fasce orarie dalle 6.30 alle 8 e dalle 12.30 alle 14.20 per consentire il transito degli autobus adibiti al trasporto scolastico. Inoltre si prevede la modifica temporanea della fascia oraria di accesso ai giardini: per l’ingresso da piazza Garibaldi previsto il divieto di transito dalle 7 alle 24, eccetto autobus urbani, extraurbani, velocipedi, veicoli muniti pass per diversamente abili, veicoli di pubblica utilità e autorizzati. Inoltre oggi e domani, dalle 8 alle 12.45 e dalle 14.20 fino al termine del servizio, il capolinea dei bus verrà effettuato in via Trento, e gli orari delle partenze saranno gli stessi già previsti per il capolinea dei Giardini Diaz. Negli altri orari, dalle 6.30 alle 8 e dalle 12.45 alle 14.20, le partenze verranno effettuate regolarmente dal capolinea dei giardini.

re. ma.