"Ruote danneggiate, colpa della pietra non rimossa"

Non un cinghiale, un capriolo, una volpe o qualche altro animale selvatico, oppure una buca. All’origine della citazione in giudizio della Provincia di Macerata per un incidente stradale, questa volta, c’è una pietra. La sostanza, però, non cambia, visto che l’Amministrazione provinciale è stata chiamata a comparire innanzi al Tribunale di Macerata, il prossimo 27 marzo, per rispondere delle sue responsabilità, visto che l’incidente si è verificato il 7 luglio del 2022 lungo la strada provinciale 124 (Stazione di Pollenza - Pollenza - Passo di Treia), quindi di sua competenza.

La persona che ha chiamato in giudizio l’ente ne pretende la condanna al risarcimento dei danni subiti dal veicolo (una Fiat Panda) per un ammontare di 9.325,34 euro. Che cosa è accaduto? Stando alla ricostruzione presente nell’atto di citazione (notificato alla Provincia lo scorso 18 novembre), l’incidente si sarebbe verificato all’altezza del chilometro 1 della Sp 124 (territorio del comune di Pollenza) in conseguenza dell’urto di entrambe le ruote destre dell’automobile con una pietra presente sulla carreggiata, vicina al margine destro della medesima.

Se le cose stanno effettivamente così, il problema c’è: la pietra sulla carreggiata non doveva esserci. Poiché si tratta di una strada della Provincia, spetta a questa Amministrazione garantire la manutenzione e la sicurezza, oppure di segnalare eventuali problemi, o di chiuderne tratti per motivi indifferibili (quali lavori urgenti o, appunto, rischi per la circolazione e il transito). Non è dato sapere quanto la pietra sia grande, ma l’effetto prodotto è comunque rilevante. Nessuna paura, però. Per la responsabilità civile la Provincia è assicurata con Lloyd’s Insurance Company S.A. che ha preso in gestione l’incidente designando l’avvocato Enrico Piermartiri, al quale è stato affidato l’incarico legale per la rappresentanza e difesa dell’ente in questo giudizio.

Franco Veroli