Ruspe ai giardini Diaz, abbattuti alcuni alberi: "Solo devastazione"

Nell’ambito dei lavori ai giardini Diaz, in questi giorni sono stati abbattuti alcuni alberi. In fase di presentazione degli interventi, il Comune aveva spiegato che sarebbero state abbattute le piante malate, con l’assicurazione che poi ne sarebbero state tagliate altre. Di seguito riportiamo la lettera della nostra lettrice Annamaria Tamburri.

Se andate ai Giardini Diaz, io non ci sono più. Ero, e in spirito sono ancora, un alberello gentile di biancospino. Malgrado due volte abbiano deturpato il mio tronco ancora esile con la vernice spray gialla e nera (non so con che utilità!), sono cresciuto con grazia e forza in un angolo dei Giardini Diaz vicino a un corbezzolo. Poi sono arrivati due cespugli di noccioli e un melograno. La signora, che ad ogni alba passa col suo cane, ci ha chiamati “ l’Angolo dei Piccoli Amici” e ci ha aiutato a crescere e a superare periodi difficili, come le ultime estati siccitose, con carezze, parole affettuose e benedizioni. Con lei arrivavano i merli e piccoli uccelli, specie il pettirosso. Poi è arrivata la devastazione. Sapevo che dei lavori andavano fatti, ma noi piccoli e sani a chi davamo fastidio? Ci hanno strappato via insieme a un altro alberello vicino. Hanno lasciato solo il melograno. Hanno disperso altra grazia e fragranza di fiori bianchi, bacche rosse e aranciate, foglie verdi per sanare l’aria, rifugi e cibo per insetti e uccelli. Stupidamente e aggressivamente. Come fa sempre l’uomo con la natura. Non se ne prende cura. Quando nasce un problema o ci sono elezioni de vincere, la sua ignoranza della vita e la indifferenza verso noi creature non-umane si abbattono come una valanga a distruggerci. Anche se poi seguirà una ricostruzione, sarà sempre quella di comodo per gli uomini, non quella rispettosa delle nostre esigenze.

So che la signora è triste, sfiduciata. Anche noi, in quest’altro mondo, siamo tristi per il vostro. Soprattutto per i vostri piccoli a cui continuate ottusamente a negare un futuro accettabile. Sarà dura anche per i nostri piccoli e quelli degli animali, ma noi siamo abituati a soffrire e morire. L’uomo ce l’ha insegnato senza pietà! Ha però dimenticato che come all’inizio da noi gli è venuta la vita, senza di noi la perderà. Qui abbiamo tanti meravigliosi Angoli di Amici e nel mio c’è un posto speciale per la signora e il suo cane, quando sarà il momento. So che sarà felice!

Annamaria Tamburri