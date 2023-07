Ruspe in azione alle Vergini La nuova scuola muove i primi passi "Sarà a costo zero per il Comune"

di Chiara Gabrielli

Partiti i lavori di preparazione delle indagini archeologiche preventive e obbligatorie nell’area dove sorgerà il nuovo polo scolastico delle Vergini. È stato affidato l’incarico e l’intervento di indagine inizierà e si concluderà entro l’estate, assicura l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori. Poi partirà subito il cantiere vero e proprio, l’appalto è stato aggiudicato. "Il quartiere delle Vergini è dotato di una sola scuola primaria, mentre così avremo un polo 0-11 del tutto nuovo", sottolinea Marchiori.

"Per il polo 0-6, nido e scuola dell’infanzia, dal valore di 3 milioni e 354mila euro, ci siamo aggiudicati un altro bando ministeriale Pnrr, la gara è già stata ultimata ed è stato affidato l’appalto, per cui l’opera è di prossima realizzazione. Per la nuova scuola primaria Medi, la gara d’appalto è in corso. Ci siamo aggiudicati il finanziamento di 2 milioni e 800mila euro con il bando scuole Pnrr. La progettazione è definitiva ed esecutiva, è stata redatta da un gruppo di professionisti in seguito a concorso di idee indetto dal Ministero. La parte architettonica e le scelte funzionali sono molto apprezzabili". Marchiori fa notare che il progetto complessivo prevede quindi la costruzione, senza oneri per il Comune, di un polo con nido, infanzia e primaria, per un quartiere che è in espansione e che quindi così avrà una copertura per un’attività scolastica 0-11 anni concentrata in un’area unica, una soluzione che favorisce le famiglie, specie quelle con figli di età diversa, evitando tanti spostamenti". Ieri sui social sono circolate polemiche riguardo la realizzazione della nuova scuola alle Vergini: c’è chi parla di "distruzione di questa bellissima area verde e panoramica, una delle poche rimaste, per realizzare un polo scolastico evitabilissimo in una zona del genere" e chi parla di "ennesimo spreco di soldi". "Si tratta di un’operazione così virtuosa che francamente faccio fatica a capire il senso di criticarla con argomenti che lasciano perplessi – osserva l’assessore Marchiori –. È una bella zona, ma non verrà di certo utilizzata per edilizia speculativa, ma per costruire una scuola, credo che non ci sia nulla di meglio. Peraltro, l’area individuata è urbanisticamente qualificata per attrezzature pubbliche, non siamo andati a togliere spazi agricoli o polmoni verdi al fine di edificare, tutto il contrario. Il bando, poi, prevedeva proprio questo, che le aree fossero pubbliche e paesaggisticamente idonee per il progetto".

Marchiori tiene a precisare che "la filosofia delle scuole maceratesi era stata sempre improntata a costruire scuole nei lotti meno appetibili. Ma noi la pensiamo esattamente al contrario: le scuole devono essere costruite nelle aree più idonee e più belle anche dal punto di vista paesaggistico, puntando al benessere climatico e ambientale, considerando che in quella scuola ci vanno i nostri figli. La struttura poi risente del tempo che passa, basta pensare alla primaria, che è in una posizione infelice, i problemi che aveva sono emersi sempre di più. I bimbi devono stare ore e ore in quel posto, quindi è un bene che l’ambiente in questione sia sano, pulito, ben illuminato, e questo vale in generale. Quando si decide di costruire una scuola con queste caratteristiche, come stiamo facendo alle Vergini, si fa una politica molto favorevole prima di tutto per i ragazzi e poi, di conseguenza, anche alle loro famiglie".