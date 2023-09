S. Angelo in Pontano: pomeriggio di studi dedicato a San Nicola Il Comune di Macerata promuove un pomeriggio di studi per valorizzare la figura di San Nicola da Sant'Angelo in Pontano e ricostruire il tessuto sociale, religioso, artistico e culturale che ne fece da sfondo. Interverranno esperti di storia, arte e religione.