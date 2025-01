S. Antonio con la polizia a cavallo

La Pro loco, in collaborazione con il gruppo "I cavalleggeri di Tolentino", organizza per domenica come tutti gli anni, in piazza della Libertà, la tradizionale benedizione degli animali di Sant’Antonio. Un numeroso gruppo di cavalieri percorrerà le vie del centro storico, per poi sostare in piazza dove alle 11 avrà luogo la benedizione di tutti gli animali che saranno presenti, insieme con i loro proprietari. Ospite speciale, compatibilmente con gli impegni di servizio, una pattuglia della polizia di Stato a cavallo. La benedizione degli animali sarà effettuata dal priore della basilica di San Nicola, padre Massimo Giustozzo. In programma, inoltre, prevede a partire dalle 9.45, sempre in piazza della Libertà, l’animazione con i pony per il divertimento dei più piccoli a cura del centro ippico Quinta do Rio di Valentina Vitali. La giunta ha concesso il patrocinio alla manifestazione.