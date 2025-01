S. Antonio, festa e benedizione

Si ripeterà anche quest’anno, domenica a mezzogiorno, la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate, con l’attesa benedizione degli animali e del pane del Santo e la distribuzione del pane benedetto, in una manifestazione da sempre sentita e partecipata organizzata dalla parrocchia di S. Agostino e S. Domenico e dalla Diocesi di Macerata-Recanati e dal Comune. La tradizione ha radici molto antiche e ha origini nel mondo contadino. Ancora oggi, nelle contrade di campagna, i "festarini" delle parrocchie raggiungono le case più lontane dal centro cittadino per portare il pane benedetto, che viene condiviso nelle famiglie, anche con gli animali come segno di protezione del Santo. Si tratta di un’occasione importante anche per sensibilizzare la cittadinanza contro l’abbandono dei cani e per incentivare l’adozione dei randagi ospiti nel canile comunale gestito dall’associazione animalista "Fratello Cane" di Civitanova.