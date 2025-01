S. Maria Assunta chiesa giubilare per l’anno santo

La concattedrale di Santa Maria Assunta è stata definita chiesa giubilare per i sacri pellegrinaggi che si terranno per tutta la durata dell’Anno Santo, nell’ambito della Diocesi di Fabriano – Matelica. A stabilirlo è stato un decreto emesso ieri dal vescovo Francesco Massara (nella foto), in cui si definisce che la basilica cattedrale di San Venanzio martire di Fabriano, l’abbazia di San Vittore delle Chiuse di Genga e la concattedrale di Matelica "sono da considerarsi chiese giubilari ed in tali luoghi per i fedeli, secondo le consuete indicazione della Chiesa, ovvero confessione sacramentale individuale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice e le specifiche disposizioni stabilite dalla Penitenzieria Apostolica per il Giubileo 2025, sarà possibile conseguire l’indulgenza giubilare in occasione dei sacri pellegrinaggi". In merito la concattedrale di Matelica sarà luogo di incontri come quello che si terrà mercoledì 8 gennaio prossimo dalle ore 18, promosso dal parroco don Ruben Bisognin con la collaborazione dell’insegnante in pensione Simonetta Mosciatti, aperto a tutti e rivolto principalmente agli esponenti di confraternite e pie unioni cittadine per parlare del significato del Giubileo. I rappresentanti delle varie antiche associazioni laicali matelicesi, con i propri colorati abiti tradizionali, parteciperanno poi sabato 11 all’apertura del Giubileo a Fabriano, con messa alle 16,30 nella cattedrale di San Venanzio.

Matteo Parrini