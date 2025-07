Sabato arriva la Notte dei saldi e dei musei: "Shopping, musica e intrattenimento"

Parte integrante del cartellone estivo maceratese è la "Notte dei saldi e dei musei" di sabato, pronta a illuminare il centro storico con musica, negozi e musei aperti. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione commercianti del centro storico in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, proporrà concerti dal vivo nei locali, negozi aperti fino a tarda sera con sconti per l’inizio dei saldi e l’apertura straordinaria dei musei: la Torre civica e Palazzo Buonaccorsi apriranno le porte ai visitatori, come il museo di Scienze naturali a ingresso gratuito.

"Oltre all’offerta culturale, noi commercianti terremo aperti i negozi fino a tarda sera – spiega Giuseppe Romano, presidente dell’Associazione commercianti del centro storico –. Molte attività di ristorazione metteranno la musica dal vivo, da piazza della Libertà a via Gramsci e corso della Repubblica. Abbiamo pensato anche all’intrattenimento per bambini: in corso Matteotti verranno regalati lo zucchero filato e i popcorn, e ci sarà un truccabimbi". Un’iniziativa che vuole animare il centro storico.

Continua Romano: "L’obiettivo è rallegrare l’estate maceratese e proporre un evento anche per chi non ha la possibilità di spostarsi in altri paesi". A settembre, invece, attesa la 4ª edizione della Festa dei commercianti: "Il 20 e 21 settembre saranno due giorni speciali, stiamo lavorando a un bel programma fatto di musica, divertimento e mercatini – conclude Romano –, con tante altre sorprese in arrivo. Sarà davvero la ciliegina sulla torta".