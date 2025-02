Sabato dedicato alla cura del pianeta. Via i rifiuti dalla spiaggia. Ritrovo alle 10

Sabato è la IV giornata nazionale della cura delle persone e del pianeta. Un giorno dedicato alla riscoperta del valore alla cura di noi e degli altri, dei luoghi in cui viviamo e del pianeta. "Civitanova per la pace" insieme con 2Hands Macerata vuole partecipare a questa giornata con un gesto concreto e simbolico: la pulizia di un tratto di spiaggia dai rifiuti che rischiano di finire in mare e incrementare un equilibrio naturale già fortemente compromesso. L’iniziativa si terrà sabato, dalle 10 alle 12. Il ritrovo è presso Le Onde, in viale Matteotti, tra gli stabilimenti balneari de Il Veneziano e Attilio. L’adesione all’iniziativa, che porterà in tutta Italia la voce e le azioni concrete di tanti cittadini, vuole sottolineare come il "prendersi cura…" sia un valore fondamentale per una convivenza pacifica e solidale. "Civitanova per la pace" è una rete di associazioni che operano a livello cittadino in diversi ambiti: dall’Anpi alla Cgil-Spi-Auser, da Emergency a Saturday for Palestine, da Donne di Mondo allo Sted, da Mondo Solidale al Gas Gaia e a gruppi Scout. Tutti uniti da un unico obiettivo, promuovere una cultura di pace, di cui la "cura" rappresenta uno strumento concreto. 2Hands è una Onlus che da anni svolge attività di tutela dell’ambiente attraverso la raccolta di rifiuti abbandonati. Parteciperanno anche altre organizzazioni quali Amnesty International, Come Ginestre e il Centro interculturale italoperuviano di Civitanova.