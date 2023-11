Sabato e domenica in chiave natalizia Sabato e domenica a Sambucheto, i giardini di via Fermi si animeranno con mercatini, spettacoli, laboratori, casetta di Babbo Natale, area selfie e cassette per le letterine. Dalle 10 alle 20, divertimento per bambini e adulti con street food, pony, artisti di strada e gran finale con la Mabò Band.