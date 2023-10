Sabato maceratese per Sgarbi: "Bartolini unico, grande e solitario"

Inaugurata ieri, a Palazzo Buonaccorsi, la mostra “Luigi Bartolini, attraverso il colore”, dedicata al poliedrico artista marchigiano di cui ricorrono i sessant’anni dalla morte. L’evento maceratese è parte del più vasto programma celebrativo promosso dalla Regione Marche, che vede capofila il comune di Macerata e coinvolge altri quattro comuni, tra cui Cupramontana, dove Bartolini nacque nel 1892, e Camerino, dove tra il 1924 e il 1926 fu insegnante all’Istituto “Antinori”.

In mattinata, alla presenza di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e ispiratore dell’allestimento curato da Manuel Carrera, c’è stata la presentazione. Erano presenti anche il consiglire regionale Anna Menghi, in rappresentanza dell’assessore Chiara Biondi, il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore comunale alla Cultura, Katiuscia Cassetta, e la figlia dell’artista, Luciana Bartolini. "Luigi è stato un grande artista, solitario, fuori dalle correnti, che incide con un’intensità emotiva pari a Morandi - ha detto Sgarbi -. Non dimentichiamo che è stato anche l’autore del romanzo ’Ladri di biciclette’". "A Bartolini - ha aggiunto il sindaco Parcaroli - va l’omaggio di Macerata e di un intero territorio. Lo celebrano, in rete e con azioni condivise, cinque città". "Celebrare Bartolini a 60 anni dalla morte - è il pensiero di Anna Menghi - è utile per farlo conoscere alle nuove generazioni". L’assessore Cassetta, a sua volta, ha sottolineato: "Bartolini si è lasciato ispirare dalla nostra terra e la sua opera merita un approfondimento". Nel pomeriggio c’è stata l’inaugurazione e il taglio del nastro.

La mostra di Macerata è stata allestita da Manuel Carrera con decine di opere provenienti da istituzioni pubbliche e collezioni private, che mettono in luce il Bartolini pittore, pur non mancando alcune testimonianze del Bartolini incisore, oltre che letterato. Ad accogliere il visitatore all’ingresso delle sale espositive sono due opere che hanno per soggetto la cacciagione, un tema sviluppato spesso da Bartolini anche come scrittore: “La pernice di montagna”, dipinto del 1937 concesso in prestito dal Museo del Novecento di Firenze e “La quaglia”, incisione del 1938. La mostra prosegue con sezioni tematiche (“intimismo domestico”, “nature morte”, “paesaggio” e “brani di vita”) ognuna delle quali vuole mettere in risalto la “potenza lirica” dell’artista marchigiano. Nella prima sezione sono presenti dipinti a partire dal 1914 in cui Bartolini raffigura interni e ritratti di familiari ed amici. Tra questi dipinti è esposto “Il supplente”, olio su tavola del 1929 donato ai Musei civici di Macerata dalla figlia dell’artista, Luciana. Tra le “nature morte”, che rivestono un ruolo di assoluto rilievo nella vasta produzione artistica di Bartolini, sono esposte una incisione che l’artista fece recapitare per il Natale del 1936 al poeta Eugenio Montale. Caratterizzati dal colore e da un forte impatto emotivo sono i dipinti nella sezione del paesaggio, tra i quali “Periferia”, opera con la quale Bartolini nel 1957 si aggiudicò a Macerata il “Premio Scipione”. La mostra potrà essere visitata tutti i giorni (lunedì escluso) fino al 7 aprile dell’anno prossimo.

a. f.